Хартум, , 17:56 — REGNUM Силы спецназа Судана объявили о продлении срока действия гуманитарного перемирия ещё на 72 часа. Об этом говорится в заявлении официального представителя спецназа, опубликованном в Twitter.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объявляем о продлении гуманитарного перемирия на 72 часа начиная с полуночи сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Судане начались бои между спецназом (Силами быстрого реагирования) и регулярной армией. По данным минздрава Судана, в результате конфликта погибли более 600 человек. Около 40 граждан России, в том числе сотрудники российской компании и работники ООН, эвакуировались из Судана в Саудовскую Аравию.

Конфликтующие стороны достигли договорённости о новой гуманитарной вечером 27 апреля.