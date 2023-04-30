Сенатор Эрнст: идея Байдена сделать армию США безвредной для климата загубит её потенциал

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Идея президента США Джо Байдена сделать каждую машину в американских Вооруженных силах «безвредной для климата» загубит потенциал армии, заявила 30 апреля сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, которые передаёт издание The Hill, нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой.

«Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зеленой энергии и изменении климата», — сказала она, добавив, что электромобили — это не то, что нужно американской армии, поскольку «так не сражаются».

Ранее Байден говорил о том, что администрация Белого дома работает над планом по электрификации военной техники армии Соединенных Штатов к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США в феврале назвал главным в списке угроз для человечества глобальное потепление. По его мнению, на фоне этой проблемы меркнет даже опасность начала ядерной войны.