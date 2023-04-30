Екатеринбург, 30 апреля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уличная крыса укусила ребёнка за палец. Об этом сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети.

Алексей Даничев/РИА Новости Крыса

Отмечается, что инцидент произошёл во дворе дома на Черноярской улице. По словам мать девочки, её дочь приняла крысу за котёнка, наклонилась, чтобы поближе рассмотреть его.

«Она присела на корточках, а крыса напрыгнула и сразу вцепилась ей в палец», — пояснила женщина, добавив, что пока дочь шла домой, кровь лилась у неё из раны, при этом дома долго не могли остановить кровотечение.

Уточняется, что ребёнка доставили в медучреждение, там девочке сделали перевязку и назначили курс вакцины от бешенства.

По информации СМИ, это не первый случай нападения крысы на ребёнка в городе.

Как передавало ИА REGNUM, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга задержали по уголовному делу о нападении собак, в результате которого погиб восьмилетний ребёнок. Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся проведения мероприятий по отлову бездомных животных. Следствие попросило арестовать подозреваемого. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства направлен доклад.