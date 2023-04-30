Песков поздравил китайского гроссмейстера Дин Лижэня с победой над Яном Непомнящим

Москва, , 17:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал матч за титул чемпиона мира по шахматам между китайским гроссмейстером Дином Лижэнем и россиянином Яном Непомнящим.

Гроссмейстер Дин Лижэнь (Китай) © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — сказал представитель Кремля, поздравив китайского гроссмейстера с победой. Его слова приводит РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. В четвёртой партии тай-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счёт на тай-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лижэня.

Позднее в ходе встречи с журналистами российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что он имел все шансы на победу над китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане.