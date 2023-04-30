Архангельская область, 5 марта, 2003, 14:39 — ИА Регнум. 4 марта северодвинский пенсионер Герман Минин сообщил, что отправленный им денежный перевод на имя председателя правительства РФ Михаила Касьянова в размере 31 рубля (на такую сумму была повышена пенсия с 1 февраля 2003 года) вернулся к нему обратно.

В бланке для письменного сообщения ветеран труда написал: "Возвращаю нищенскую прибавку. Верните доперестроечные пенсии в 120 рублей, которые с учетом инфляции сейчас должны составлять 6-8 тысяч рублей".

Как стало известно ИА REGNUM, перевод возвращен ввиду отказа получателя с удержанием 10 рублей 80 копеек за пересылку. Принять его к отправлению вторично работники северодвинской почты отказались.