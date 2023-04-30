Киев, 30 апреля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что может потерять рассудок из-за того, что слишком давно не был в отпуске, такое заявление он сделал в интервью нескольким североевропейским СМИ 30 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У меня нет отпуска, потому что я просто не могут себе его позволить. Не бывает отпусков на войне. Иногда мне нужны, чтобы не утратить адекватность, какие-то часы, чтобы что-то почитать, посмотреть. Я это делаю», — сказал президент Украины.

Ранее 30 апреля в том же интервью глава украинского государства заявил, что Россия — слишком большая страна, для того чтобы «победить» её в один момент, а потому военный конфликт становится похож на «пирог».

Днём ранее, 29 апреля, в интервью местным СМИ президент Украины заявил, что носит с собой пистолет. При этом он отверг предположение журналиста о том, как именно собирается его использовать. По словам главы украинского государства, в случае угрозы попадания в плен или возникновения иной чрезвычайной ситуации он намерен «отстреливаться».