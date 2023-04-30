Минобороны заявило об уничтожении под Краматорском эшелона с 200 тоннами боеприпасов ВСУ

Москва, , 17:51 — REGNUM Эшелон с боеприпасами для ВСУ уничтожен российскими войсками под городом Краматорском в ДНР, противник не получит до 200 тонн различных снарядов. Об этом сообщил 30 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населённого пункта Краматорск Донецкой народной республики уничтожено до двухсот тонн боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков.

Склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ уничтожен на донецком направлении у посёлка Белогоровка в ЛНР, также сообщил он.

Кроме того, за минувшие сутки артиллерийские подразделения группировки «Днепр» поразили склад хранения боеприпасов и техники в районе Херсона, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Конашенков проинформировал об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области у села Синельниково.