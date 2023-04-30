Читатели Die Welt осудили захват российской школы в Варшаве, назвав «мелкой пакостью»

Берлин, , 17:42 — REGNUM Читатели немецкого издания Welt осудили решение польских властей изъять здание школы при посольстве России в Варшаве.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Читатели издания считают, что Польша и Украина будут продолжать делать всё, что в их силах, чтобы превратить локальный конфликт в мировой. Они отмечают, что инцидент в Варшаве предназначен только для того, чтобы спровоцировать Россию.

«Мелкий, ненужный акт мести», — написал в комментариях к материалу, посвящённому данному событию, один из пользователей.

«В Польше полно русофобов», — констатировал ещё один комментатор, другой выразил сожаление в связи с тем, что Польша втягивает в конфликт с Россией детей.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу после майских праздников в другом здании. Как только это всё будет организовано, отметил он, предположительно, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме.