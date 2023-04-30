Президент Чехии Павел: ВСУ не хватает боеприпасов для успешного наступления
Прага, 30 апреля 2023, 17:39 — REGNUM Украинской армии не хватает боеприпасов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, на днях посетивший Киев.
«Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы», — приводит издание Ceske Noviny его слова.
Он также добавил, что Украине также не хватает и технологий, при этом критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность ВСУ эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает её способность осуществить успешное контрнаступление.
Павел напомнил, что союзники передают Киеву очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которых хватает лишь на несколько дней. В связи с этим техника, по сути, становится складским товаром, и в этом нет особого смысла.
Как передавало ИА REGNUM, по словам одного из украинских военных советников, ни одна из 20 самоходных гаубиц, поставленных Италией Украине в начале этого года, не была готова к бою.
В апреле итальянские СМИ сообщили об отправке на Украину примерно 20 самоходных 155-мм гаубиц M109L производства США. Поезд с военной техникой проследовал через город Удине на севере страны.
В Италии начали собирать подписи против поставок оружия на Украину. Авторы инициативы настаивают, что это противоречит конституции. Протест поддержали общественные и культурные деятели.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на территорию Украины, станут для России законной целью. Он также добавил, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.