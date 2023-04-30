Прага, 30 апреля, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Украинской армии не хватает боеприпасов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел, на днях посетивший Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

«Для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы», — приводит издание Ceske Noviny его слова.

Он также добавил, что Украине также не хватает и технологий, при этом критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность ВСУ эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает её способность осуществить успешное контрнаступление.

Павел напомнил, что союзники передают Киеву очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которых хватает лишь на несколько дней. В связи с этим техника, по сути, становится складским товаром, и в этом нет особого смысла.

Как передавало ИА REGNUM, по словам одного из украинских военных советников, ни одна из 20 самоходных гаубиц, поставленных Италией Украине в начале этого года, не была готова к бою.

В апреле итальянские СМИ сообщили об отправке на Украину примерно 20 самоходных 155-мм гаубиц M109L производства США. Поезд с военной техникой проследовал через город Удине на севере страны.

В Италии начали собирать подписи против поставок оружия на Украину. Авторы инициативы настаивают, что это противоречит конституции. Протест поддержали общественные и культурные деятели.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы с вооружениями для Киева, которые будут прибывать на территорию Украины, станут для России законной целью. Он также добавил, что Россия не допустит поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.