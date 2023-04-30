Москва, 30 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Варшавой, однако в случае принятия таких мер могут пострадать граждане России. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право», — сказала дипломат, добавив, что Варшава занимается провокациями на протяжении многих лет.

Отвечая на вопрос о возможности разрыва дипломатических отношений с Польшей, Захарова добавила, что в случае такого шага «очень многие аспекты работы будут заблокированы».

«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших граждан, которые там живут, работают, у которых есть семьи», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.