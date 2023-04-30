Киев, , 17:26 — REGNUM В преддверии нового отопительного сезона власти Украины повысят для граждан цены на электроэнергию, поскольку финансовая помощь западных стран не покроет всех необходимых расходов, заявил 30 апреля заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров.

Электроэнергия на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Придётся такое решение принять, поскольку иначе энергетика не сможет не только восстановиться, но и подготовиться к следующей зиме, которая может быть намного сложнее предыдущей», — цитирует Сафарова издание «Страна».

Подготовка к отопительному сезону, по оценке заместителя министра, обойдется в 3,4 млрд долларов, из которых на закупку энергоресурсов — 1,2 млрд долларов, а на восстановление и подготовку энергетической инфраструктуры к прохождению зимнего сезона — 2,1 млрд долларов.

Ранее в апреле 2023 года власти Украины заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в ряд стран, включая Словакию, Молдавию и Польшу. Это объяснили вновь образовавшимся профицитом энергии. В начале апреля в трёх регионах на контролируемой Киевом территории были сняты лимиты на потребление электроэнергии.