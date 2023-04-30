Непомнящий заявил, что у него были все шансы на победу в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Астана, , 17:19 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что он имел все шансы на победу над китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Астане. Об этом 30 апреля сообщил гроссмейстер журналистам.

Гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия) © Григорий Сысоев/РИА Новости

На тай-брейке 30 апреля Непомнящий уступил Дин Лижэню, он проиграл белыми фигурами заключительную, четвёртую партию в быстрые шахматы. Три другие партии завершились вничью. После 14 классических партий счёт в матче был равен 7:7.

«У меня были все шансы на победу. Возможно, должен был всё закончить в основное время матча. Тай-брейк — это отчасти лотерея после такого тяжёлого матча. Возможно, мой оппонент лучше воспользовался моментами, вот и всё», — приводит ТАСС его слова.

32-летний Непомнящий во второй раз подряд играл в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.

Как передавало ИА REGNUM, китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. В четвёртой партии тай-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счёт на тай-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лижэня.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против Карлсена, но тот отказался защищать титул, и соперником российского шахматиста стал Дин Лижэнь, занявший на турнире претендентов второе место.

Второй чемпион мира по шахматам депутат Госдумы Анатолий Карпов отметил, что из-за того, что Китай взял всё лучшее от советской школы шахмат, российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему будет сложно в матче за звание чемпиона мира с китайским шахматистом Дином Лижэнем.