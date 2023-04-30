Москва, 30 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы эвакуировали посетителей и сотрудников Третьяковской галереи после сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб.

Марина Каширская ИА REGNUM Третьяковская галерея

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Третьяковской галереи. В целях безопасности посетители и сотрудники были эвакуированы», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на месте работают специалисты. Проводится проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.

По данным Telegram-канала Mash, людей вывели на улицу в Лаврушинский переулок.

Это не первый случай, когда Третьяковская галерея получает сообщения о минировании. В августе 2022 года из музея эвакуировали порядка 400 человек из-за сообщений о взрывном устройстве. Галерея не работала до вечера, посетителям продлили действие билетов на 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве поступили сообщения о минировании всех торговых центров. Предположительно, информация была отправлена с территории Украины. Эвакуацию из зданий ТЦ не проводили.