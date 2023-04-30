Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM Супружескую пару, подозреваемую в убийстве своего восьмимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону, поместят под стражу по решению суда. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба областного следственного управления СКР в Telegram-канале.

Задержанные Кадр из видео

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО 23-летняя женщина и 33-летний мужчина останутся до 28 июня.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Ростове-на-Дону. Он поручил руководителю следственного управления СКР по Ростовской области Аслану Хуаде подготовить соответствующий доклад.

По данным следствия, 28 апреля муж и жена причинили смертельные телесные повреждения своей восьмимесячной дочери. После смерти младенца они решили сокрыть преступление. Мать девочки позвонила в полицию и сообщила, что её ребёнка похитили неизвестные.

Прибывшие в квартиру на улице Платона Кляты правоохранители обнаружили там останки девочки и иные доказательства, свидетельствующие о причастности супругов к преступлению. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, совершённом группой лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, знакомый с ходом следствия источник рассказал, что родители расчленили тело младенца и попытались спрятать в морозильнике. Отец находился в невменяемом состоянии, когда его задержали. Позднее следы наркотика нашли в крови и мужа, и жены.