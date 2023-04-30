Воронеж, , 17:05 — REGNUM Пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покинул Дмитрий Пятибратов. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба команды.

Дмитрий Пятибратов © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.

Пятибратов работал в «Факеле» с 2020 года ассистентом главного тренера, а в 2022 году 46-летний российский специалист возглавил команду. В настоящее время «Факел» идёт на 14-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ), после 25 матчей команда набрала 21 очко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.