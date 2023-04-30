Воронеж, 30 апреля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Пост главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» покинул Дмитрий Пятибратов. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба команды.

Сергей Савостьянов/ТАСС Дмитрий Пятибратов

«Дмитрий Пятибратов пополнил наш клуб в октябре 2020 года. Вместе с ним мы прошли большой путь, Дмитрий Анатольевич стал одним из творцов исторического для воронежского футбола рывка», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что клуб и тренер расстаются по обоюдному согласию.

С 2020 года Пятибратов был ассистентом главного тренера «Факела», а в 2022-м возглавил команду. В настоящее время «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиге (РПЛ), после 25 матчей команда набрала 21 очко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского «Шинника». Контракт был расторгнут по соглашению сторон.