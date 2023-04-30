Магас, , 17:03 — REGNUM В Ингушетии правоохранители проводят проверку по факту истязания четырёхлетней девочки в семье, сообщил 30 апреля глава республики Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в семье, где безнравственный образ жизни стал нормой, измывались над ребёнком, который сейчас находится в Детской республиканской клинической больнице. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

«Ведутся следственные действия. Прокуратура также подключилась к расследованию, будет проведена проверка всех органов опеки и отделов ПДН», — написал он.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в больницу поступила четырёхлетняя девочка со следами истязания. Кроме того, в больницу доставили её пятилетнюю сестру и двухлетнего брата, но без признаков побоев.

Как передавало ИА REGNUM, в Красноярске сотрудники полиции организовали проверку после опубликования в одном из Telegram-каналов видеозаписи, на которой женщина оскорбляет несовершеннолетнего сына.

По информации СМИ, в региональном управлении Следственного комитета России по данному факту также организовали проведение процессуальной проверки на предмет истязания и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина проживает в Железнодорожном районе города. Отмечается, что, предположительно, женщина издевалась над сыном-инвалидом.