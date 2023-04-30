Баку, 30 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу на четвёртом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана. Для него выигрыш стал вторым в этом сезоне и шестым в карьере.

Xavi Bonilla/Dppi/Global Look Press Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес

Вторым к финишу через 2,137 секунды пришёл действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — монегаск Шарль Леклер из команды «Феррари».

В первую десятку также вошли Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Джордж Расселл («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

Перес сократил до шести очков отрыв от Ферстаппена в личном зачёте: 87 очков против 93. Далее идёт Алонсо с 57 очками. Мексиканец также стал первым пилотом, дважды победившим в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Перес победил в первой спринтерской гонке в столице Азербайджана. После 17 кругов вторым к финишу пришёл Леклер, а третьим Ферстаппен. Пятый этап чемпионата пройдёт 7 мая в американском Майами.