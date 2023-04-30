Кадырову показали снайперскую винтовку, разработанную инструкторами РУС

Грозный, , 17:09 — REGNUM В Чечне представили снайперскую винтовку, которая была разработана чеченскими инструкторами Российского университета спецназа совместно с компанией Bespoke Gun. Об этом 30 апреля сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в мероприятии участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Главу региона сопровождал российский общественный деятель Виктор Бут, который прибыл в Чечню несколько дней назад.

Кадыров рассказал, что представленная снайперская винтовка является оружием высокой точности.

«Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет сборка бронированных автомобилей <…> Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушалось ни у нас в республике, ни в целом в государстве», — приводит агентство слова Кадырова.

Отмечается, что производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых модель, которая была разработана совместно с инструкторами снайперского направления Российского университета спецназа. Данная модель будет производиться под совместным логотипом Российского Университета Спецназа и Bespoke Gun.

«Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нём, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили её, и она оказалась очень эффективной», — отметил старший инструктор Российского университета спецназа Асламбек Арсанукаев.

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Со слов производителя, особенность «Богомола-Z» — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора. Кроме того, это легкий костюм, его вес — от одного до трёх килограммов, ткань практически не шуршит. Благодаря костюму можно защитить не только военнослужащего, но и технику. В компании подчеркнули, что уже сейчас костюм тестируют российские бойцы в зоне СВО.

А созданный в России дистанционно управляемый комплекс «Робоснайпер» успешно прошёл заводские испытания. Отмечается, что комплекс испытывали специалисты конструкторского бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 18 апреля назвал «Ланцет» самым опасным для ВСУ российским беспилотником. В Киеве признали, что указанный российский беспилотник является очень эффективным для уничтожения артиллерии.

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