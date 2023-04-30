Пользователи Twitter осудили президента Чехии Павела за «послание» России на технике ВСУ

Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter осудили президента Чехии Петра Павела, который оставил надпись на передаваемой Вооружённым силам Украины (ВСУ) технике. В своём «послании» он потребовал от России «уйти с территории Украины».

Петр Павел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из пользователей сети отметил, что подобные действия не заставят Москву капитулировать. Другой сравнил поступок чешского президента с «клоунским шоу, рассчитанным на аудиторию из США, Великобритании и ЕС».

Ещё один комментатор отметил, что натовская техника должна вернуться «домой». Другой также поинтересовался, известно ли Павелу о том, что отправкой оружия на Украину он приближает всех к третьей мировой войне.

«Лучше не говорить и не писать того, что показывает, насколько вы слабы», — подытожили пользователи соцсети.

28 апреля президенты Чехии и Словакии прибыли на Украину с визитом. Своё «послание» чешский лидер оставил на следующий день во время посещения Днепропетровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ФРГ передали Украине новый пакет военной помощи, в который вошёл второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Сообщается, что в будущем немецкие власти также намерены передать киевскому режиму ещё 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.