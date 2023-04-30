Захарова: школа при посольстве РФ в Польше переедет в новое здание через несколько дней

Москва, , 17:04 — REGNUM Школа при посольстве РФ в Польше переедет в новое здание в течение нескольких дней. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас школа переезжает в новое здание. На это понадобится несколько дней», — сказала Захарова, подчеркнув, что учёба будет продолжена.

Также она заявила, что Москва даст очень жёсткий ответ на захват школы при посольстве России в Польше.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.