Энергодар, Запорожская область, , 16:50 — REGNUM Российские силы сбили в районе Энергодара беспилотник с контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, сообщили 30 апреля в правоохранительных органах региона.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня в районе города Энергодара подразделениями ВС РФ был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4», — сообщил ТАСС представитель силовых структур.

По его словам, взрывчатые вещества были поставлены на Украину из США. Содержимое БПЛА не способно было нанести существенный вред бронетехнике, но могло быть эффективно применено против мирных жителей, заключил он.

Как передавало ИА REGNUM, в начале апреля вблизи Запорожской атомной электростанции упал беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства. По словам находившегося на месте происшествия российского военного, вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов.

В результате обстрелов со стороны ВСУ получило повреждение остекление турбинного зала четвёртого энергоблока Запорожской атомной электростанции.