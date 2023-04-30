Москва, 30 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Акция «Стена памяти» стартовала в России и за рубежом 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба председателя движения «Волонтёры Победы», заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко.

Илья Питалев/РИА Новости Старт всероссийской акции «Стена Памяти» в Музее Победы в Москве

Акция предполагает установку стендов, на которые можно крепить портрет героя Великой Отечественной войны, с указанием его фамилии, имени и отчества, звания и годов жизни.

Отмечается, что торжественный старт этой акции был дан в Музее Победы в Москве. Председатель «Волонтёров Победы» прикрепила на Стену памяти портрет своего прадеда Алексея Важнова, который пропал без вести в 1942 году, в её семье чтят его подвиг и вклад в общую Победу.

По информации пресс-службы, в преддверии Дня Победы стенды будут устанавливать в России и за рубежом: в музеях, домах культуры, школах, библиотеках, дворцах спорта, университетах, банках и на предприятиях.

О расположении центральных точек можно будет узнать с 1 мая на сайте волонтерыпобеды. рф.

Как передавало ИА REGNUM, в Москве от Музея Победы стартовал автопробег «Огонь памяти» под лозунгом «Братство времен и народов», участники взяли с собой частичку огня. Пробег приурочен к празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие свыше 60 человек на 23 автомобилях, при этом самому маленькому участнику всего 11 месяцев.