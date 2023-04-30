Стали известны подробности убийства восьмимесячного младенца в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 16:39 — REGNUM Семейную пару подозревают в убийстве собственной восьмимесячной дочери в Ростове-на-Дону. Тело ребёнка расчленили и пытались спрятать в квартире, сообщил 30 апреля портал «161.ru» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам собеседника издания, утром 29 апреля в полицию поступил звонок из дома на улице Платона Кляты в жилом районе «Суворовский». Прибывший на вызов экипаж встретила 23-летняя женщина, которая кричала, что у неё украли ребёнка. Останки младенца полицейские нашли в квартире: разрубленное на части тело находилось в морозильнике.

Женщина рассказала, что в квартиру позвонил мужчина, похожий на её мужа. Она открыла дверь, но дальше ничего не помнит. Очнувшись, она не увидела в квартире ни мужа, ни ребёнка.

Вскоре 33-летнего отца младенца задержали в невменяемом состоянии.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что в крови обоих родителей остались следы синтетического наркотика, а задержанные муж и жена рассказали уже иную версию трагедии. Якобы в ходе ссоры отец хотел ударить мать, но попал по ребёнку.

Первичная экспертиза показала, что девочка погибла после удара тупым предметом по голове, но это не окончательное заключение. Тело ребёнка собирают по частям.

По мнению следователей, родители пытаются выдать гибель ребёнка за убийство по неосторожности, так как в этом случае им может грозить меньший тюремный срок.

Семья считалась благополучной, мать регулярно ходила с дочерью на осмотр к врачам. В рамках следствия назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Родителям может грозить до 20 лет лишения свободы за убийство ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы Ростовской области возбудили уголовное дело об убийстве младенца родителями. В суд направлено ходатайство о помещении задержанных супругов под стражу.