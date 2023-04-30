Турция, 30 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в районе Акчадаг.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11,07 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения. По его словам, принято решение в ближайшее время поставить крупную партию российских стройматериалов.

Также он отметил, что Россия одной из первых направила в Турцию отряды спасателей, медицинский персонал, развернула мобильный госпиталь. По его словам, эта помощь абсолютно искренна и бескорыстна.