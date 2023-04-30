Москва, , 16:38 — REGNUM Россия даст очень жёсткий ответ на захват школы при российском посольстве в Варшаве, заявила 30 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Работа над ответными мерами уже идёт, добавила она.

«Сейчас школа переезжает в новое здание. Понадобится несколько дней. Учёба будет продолжена», — сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Ранее суды в Польше приняли решение об изъятии из собственности посольства России двух объектов в Варшаве, включая и здание школы при посольстве. В российской миссии назвали эти решения незаконными и выполнять их отказались. Утром 29 апреля представители мэрии и полиции пришли к зданию школы, выломали двери и потребовали освободить помещения, а потом перекрыли доступ в здание.

Действия властей Польши незаконны, они будут обжалованы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает эти враждебные действия польских властей «как вопиющее нарушение Венской конвенции и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше», и отметили, что этот наглый шаг Варшавы не останется без жёсткой реакции.

Следственный комитет России даст правовую оценку инциденту, рассказали в СК. Первый зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что России больше не стоит поддерживать дипломатические отношения с Польшей.

После майских праздников школьники продолжат учёбу в другом здании, учебный процесс не пострадает, сказал позже Сергей Андреев. Власти Варшавы сообщили, что отобранное здание планируется передать под образовательное учреждение. В свою очередь участники протестного митинга перед зданием польской дипмиссии в Москве призвали разместить в здании посольства Польши русскую школу.