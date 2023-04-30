Правозащитница призвала Елену Зеленскую заступиться за пострадавших прихожанок УПЦ

Киев, , 16:40 — REGNUM Правозащитница, прихожанка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская призвала супругу президента Украины Елену Зеленскую заступиться за женщин, пострадавших в акции поддержки УПЦ.

Елена Зеленская EPA/LAURENT GILLIERON/ТАСС

В видео, опубликованном на её Telegram-канале, она рассказала о случаях, когда у женщин, защищавших храмы УПЦ, были сломаны ребра, разбиты лица, поцарапаны руки.

«На сегодня у нас четыре пострадавшие женщины, которым требуется медицинский уход, но, к сожалению, правоохранительные органы даже не открыли уголовные дела», — сказала Кохановская, призвав Елену Зеленскую заступиться за украинских женщин и детей.

Если жена украинского лидера не уделит должного внимания возникшей проблеме, отметила правозащитница, то последует обращение в международные организации.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви: храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической ПЦУ, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий после очередных захватов храмов призвал верующих защищать святыни церкви, но не оказывать сотрудникам правоохранительных органов физического сопротивления.

В свою очередь глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке.