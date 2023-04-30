В Шереметьево задержали телефонного мошенника, действовавшего по заданию украинских кураторов

Москва, , 16:33 — REGNUM В аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который развёл пенсионерку на 6,7 млн рублей и квартиру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Аэропорт «Шереметьево» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в петербургскую полицию обратилась 66-летняя местная жительница — она сообщила, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие заявили, что якобы мошенники пытались снять деньги с карты и заполучить документы на квартиру. Они также уговорили пожилую женщину продать недвижимость, а деньги передать «сотруднику банка».

Жительница Санкт-Петербурга послушно выполнила инструкции, однако после того, как она попыталась связаться с «сотрудниками банка», её заблокировали. После этого пенсионерка обратилась за помощью в настоящую полицию.

Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево. Им оказался 31-летний москвич, который в настоящее время числится безработным. Уточняется, что на протяжении нескольких месяцев задержанный по поручению украинских кураторов разводил по аналогичной схеме жителей разных городов, а средства переводил на Украину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля УФСБ по Москве пресекло деятельность мошеннических кол-центров, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере в интересах ВСУ. Как сказано в информации, мошенники представлялись сотрудниками российских силовых ведомств и работниками финансовых учреждений. Они, осуществляя моральное давление на потерпевших, вынуждали доверчивых граждан переводить деньги на указанные ими банковские карты.