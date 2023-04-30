Оренбург» на своём поле обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ благодаря голу Оганесяна

Оренбург, , 16:21 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 30 апреля в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Единственный гол в матче забил полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян на 79-й минуте.

В настоящее время «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 39 очков после 25 матчей. «Пари НН» идёт на 13-м месте с 22 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.