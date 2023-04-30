Зеленский поблагодарил Макрона за подтверждение передачи «мощного бронетанкового пакета»

Киев, , 16:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля провёл переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которых поблагодарил лидера Франции за всестороннюю и действенную поддержку.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнёрами по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога», — сообщил украинский президент в своём Telegram-канале.

Также он проинформировал коллегу из Франции о ситуации на фронте и перспективах её развития в мае–июне 2023 года. Отдельно во время разговора глава киевского режима акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны.

«Ценим подтверждение Францией предоставления нашим вооруженным силам мощного бронетанкового пакета», — отметил глава Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов осуждающе высказался в адрес Макрона за его слова о мирных переговорах Киева и Москвы. В частности, Макрон заявил, что намерен обратиться к Пекину с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Раздражение выразил и Белый дом в связи с дипломатическими усилиями Макрона по урегулированию ситуации на Украине.

По мнению администрации президента Джо Байдена, попытки Макрона поспособствовать началу мирных переговоров не только заставляют сомневаться в возможностях Киева успешно провести анонсированную наступательную операцию, но и угрожают единству Запада в целом.