Донецк, 30 апреля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артёмовска, они освободили медицинский колледж и взяли базу вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Согласно данным на 29 апреля, в северной части серой зоны Артёмовска продолжаются стрелковые бои вдоль улицы Александра Матросова. Юго-западнее перекрёстка улиц Александра Матросова и Декабристов российские бойцы взяли некоторые частные дома, которые были превращены ВСУ в огневые точки.

Отмечается, что под напором ЧВК «Вагнер» ВСУ вынуждены были отступить с территории воинской части. Бои продолжаются около перекрёстка улиц Освободителей Донбасса и Леваневского, рядом с многоэтажными домами северо-восточнее перекрёстка.

Уточняется, что российские бойцы также заняли медицинский колледж. Бои идут около перекрёстка улиц Чайковского и Освободителей Донбасса, рядом с многоэтажными домами юго-восточнее и северо-восточнее перекрёстка.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля российские штурмовые отряды овладели ещё четырьмя кварталами Артёмовска. При этом подразделения Воздушно-десантных войск сковывали ВСУ на северной и южной окраинах города.

Общие потери украинских сил на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.

В Артёмовске были ликвидированы два боевика из Канады Так, был уничтожен канадский наёмник, экс-военнослужащий канадской армии Кайл Рональд Портер, который воевал в составе 92-й бригады ВСУ. Также был ликвидирован боевик из Канады Коула Зеленко, которого отец называл «мой Рэмбо». Он воевал в составе так называемого «Интернационального легиона».