Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону

Астана, , 16:16 — REGNUM Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. Встреча проходила с 9 по 30 апреля в Астане.

Дин Лижень © Валерий Шарифулин/ТАСС

В четвёртой партии тай-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счёт на тай-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лижэня.

До этого в партиях с классическим контролем времени шахматисты сыграли вничью — 7:7. Причём Непомнящий трижды вёл в счёте, но Дин Лижень сумел отыграться.

Непомнящий проиграл уже второй матч за шахматную корону. В 2021 году он потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против Карлсена, но тот отказался защищать титул, и соперником российского шахматиста стал Дин Лижэнь, занявший на турнире претендентов второе место.