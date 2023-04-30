Киев, 30 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Руководство сборной команды Украины по дзюдо решило бойкотировать чемпионат мира по этому виду спорта из-за допуска к соревнованиям спортсменов из Белоруссии и России. Об этом сообщило издание «Суспильне Спорт», ссылаясь на главного тренера команды Виталия Дуброву.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сборная бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских дзюдоистов. Узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл одержит победу», — приводит издание слова тренера.

Он отметил, что руководство сборной команды готовит официальное заявление на понедельник, 1 мая, поскольку в воскресенье, 30 апреля, не будет такой огласки.

Дуброва отметил, что дзюдоисты Украины разочарованы, поскольку это был первый чемпионат мира для многих.

Он уточнил, что спортсмены продолжат подготовку к гран-при в Австрии, команда будет надеяться, что представители Белоруссии и России не будут выступать на турнире.

Как передавало ИА REGNUM, исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет пока не готов принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году и отложил обсуждение этой темы на неопределённый срок. В МОК не могут пока найти решение, которое бы удовлетворяло всех.

Министерства иностранных дел Британии, Литвы, Эстонии, Польши, Латвии выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.