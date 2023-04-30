Матвиенко о странах Запада: санкциями они загнали себя в тяжёлую ситуацию

Москва, , 16:13 — REGNUM России нужно заниматься внутренней политикой, а также развивать свою страну. Об этом 30 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

По её словам, в настоящее время страны Запада находятся в агонии, так как посредством антироссийских санкций они сами загнали себя в тяжёлую ситуацию.

«Нам не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной», — сказала она.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Москва не отступит от своих принципов и продолжит вести политику, не реагируя на русофобские высказывания лидеров западных стран.

Она также обратила внимание на то, что в настоящее время происходит в Евросоюзе. Говоря о митингах и протестах, Матвиенко подчеркнула, что у Запада «нет морального права кого-то учить». Она также посоветовала лидерам европейских стран разобраться с тем, что творится у них.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Россия выполнит все задачи специальной военной операции и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе.