Новосибирск, , 16:03 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna-172 М в Новосибирске. Об этом сообщила 30 апреля пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР в Telegram-канале.

Жёсткая посадка самолёта Cessna в Новосибирске Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

Следственные органы возбудили дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба».

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия. Самолёт упал в подлесок, повалив несколько деревьев.

По информации ТАСС, на борту находился только пилот, он не пострадал. На земле пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Cessna-172 М упал в районе городского аэропорта в Заельцовском районе Новосибирска во время выполнения частного полёта. Воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси. На место прибыли следователи и криминалисты СКР, обстоятельства произошедшего устанавливаются.