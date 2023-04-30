Москва, 30 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Владимир Чиркин сообщил 30 апреля в интервью «МК», что наступление России на Украине обязательно будет.

mil.ru Владимир Чиркин

Чиркин отметил, что сейчас ситуация по линии фронта совершенно другая, чем была в 2022 году. Сравнив текущее положение России в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине с ситуацией в 1943 году под Курском, экс-главком Сухопутными войсками заявил, что советские войска тогда, как и сейчас, находились в преднамеренной обороне.

«Мы сейчас практически не наступаем. Наступлением сейчас иногда называют действия штурмовых групп по захвату Бахмута (Артёмовска. — Прим. ред.), продвижение в районе Авдеевки, Марьинки, на Сватовском направлении, ещё кое-где», — сказал он.

На вопрос журналиста, ожидать ли от России наступление, Чиркин ответил утвердительно.

«Будет. Обязательно будет. Победы в обороне ожидать нельзя. Мы же не можем, сидя в обороне, надеяться, что возьмём всю Украину вплоть до границ с Польшей, Румынией и Венгрией? Нет, конечно. Так что наступление обязательно будет», — ответил он.

По его мнению, российской стороне требуется концентрировать и наращивать средства, включая боевую технику, боеприпасы и топливо, а также грамотно распределять их в своем тылу. После этого, считает Чиркин, российские войска начнут наступление.

Как передавало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что Россия выполнит все задачи спецоперации и одержит победу, об этом свидетельствует как военный потенциал страны, так и настроения в обществе.

Она напомнила, что является информированным человеком, который знает о возможностях и потенциале, который есть у России. «У меня нет никаких сомнений, что мы точно, обязательно победим», — отметила она.