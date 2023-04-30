Милан, Италия, 30 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Миланский «Интер» одержал победу над римским «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла 30 апреля и завершилась со счётом 3:1.

IMAGO/www. imagephotoagency. it/Global Look Press Футболисты ФК «Интер» празднуют победу

На 30-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон. Во втором тайме «Интер» смог забить три гола — дубль оформил форвард Лаутаро Мартинес (78, 90), ещё один мяч на счету защитника Робина Госенса (83).

В настоящее время «Интер» с 57 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» идёт на втором месте с 61 очком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 30-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1. Российский хавбек Алексей Миранчук отметился голевым пасом.