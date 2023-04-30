Санкт-Петербург, 30 апреля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Петербургский хоккейный клуб СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщили представители клуба 30 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев

«Армейцы благодарят Никиту Гусева за годы игры в Петербурге. Это была целая эпоха в истории СКА, но пришло время двигаться дальше. СКА желает Никите успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

За СКА Гусев выступал в 2015-2019 и 2021–2023 годах. В составе клуба он выигрывал Кубок Гагарина и становился чемпионом России в 2017 году, также Гусев является двукратным победителем Кубка Континента в составе петербургской команды.

Гусев — лучший бомбардир в истории СКА: в 369 матчах за петербургскую команду он набрал 430 очков, забросив 149 шайб и сделав 281 голевую передачу. В период выступлений за СКА Гусев в составе сборной России принимал участие в двух Олимпиадах, выиграв Игры-2018 в Пхёнчхане и завоевав серебряные медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В сезоне 2022–2023 годов СКА выиграл регулярный чемпионат России, но в пятый раз подряд уступил московскому ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.