Рублёв вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде и сыграет с Хачановым

Мадрид, , 15:50 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Японии Йосихито Никиокой в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Андрей Рублёв (сс) Carine06

Рублёв 10 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника шесть эйсов, одна ошибка на подаче и один нереализованный брейк.

Таким образом, Рублёв вышел в четвёртый круг турнира, в котором сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Как сообщало ИА REGNUM, Хачанов одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом в матче третьего круга турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.