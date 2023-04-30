Мадрид, 30 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Роберто Баутистой-Агутом в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Встреча продолжалась 2 часа и 54 минуты и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов 10 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейка из трёх.

Таким образом, Хачанов вышел в четвёртый круг турнира, в котором сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым.

Как сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом в матче второго круга турнира в Мадриде. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.