Киев раскритиковал слова Меркель об участии в предотвращении конфликта на Украине

Киев, , 15:44 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на территорий этой страны. Об этом Подоляк написал в Twitter.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель призналась, что использовала все средства, которые были ей доступны, чтобы предотвратить конфликт на Украине.

Также Ангела Меркель рассказала, что украинские лидеры Зеленский и Порошенко, с которыми она не раз разговаривала, «очень критически относятся к Минским соглашениям». По их мнению, соглашения непопулярны на Украине.