ДНР, 30 апреля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В Артёмовске ликвидированы два боевика из Канады. Об этом 30 апреля сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его информации, в Артёмовске российские бойцы уничтожили канадского наёмника, экс-военнослужащего канадской армии Кайла Рональда Портера, который воевал в составе 92-й бригады ВСУ. Он был уничтожен 27 апреля.

Отмечается, что также был ликвидирован боевик из Канады Коула Зеленко, которого отец называл «мой Рэмбо». Этот наёмник решил сразится с российскими воинами в составе так называемого «Интернационального легиона». Он был ликвидирован в Артёмовске 28 апреля.

Как передавало ИА REGNUM, общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Также на этом направлении были уничтожены 12 украинских боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Штурмовые отряды заняли четыре квартала в Артёмовске. Авиация в этом районе совершила четыре самолётовылета, а артиллерия выполнила 61 огневую задачу.

Российские артиллеристы уничтожили наёмников на «дороге смерти» в Артёмовске. По информации военкоров, один из убитых — наёмник из американского Кливленда (штат Огайо) Эндрю Харрис Купер. Он был ликвидирован вместе с 40-летним выходцем из Ирландии Финбаром Кафферки.