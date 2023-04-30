Донецк, 30 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Российские штурмовые отряды овладели ещё четырьмя кварталами Артёмовска. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По её информации, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять ВСУ в западной части Артёмовска, они овладели четырьмя кварталами.

Отмечается, что подразделения Воздушно-десантных войск сковывали ВСУ на северной и южной окраинах города.

Уточняется, что авиация, ракетные войска и артиллерия «Южной» группировки войск нанесли поражение подразделениям ВСУ около населенных пунктов Артемовское и Богдановка ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ракетного удара Вооруженных сил России по 24-й мехбригаде и отряду сил специальных операций ВСУ в ДНР было ликвидировано более 200 военнослужащих.

Также российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР.

Общие потери украинских сил на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.