Москва, 30 апреля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях за сутки составили 150 человек. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Кисловка, Синьковка, Масютовка и Каменка Харьковской области и Новосёловское (ЛНР).

Кроме того, около Ольшаны и Берестового Харьковской области пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля», — сказал Конашенков.

Кроме того, на краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ возле населённых пунктов Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли за сутки до 65 военнослужащих, а также боевую бронированную машину, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе Белогоровки в ЛНР российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ. На донецком направлении за сутки противник потерял 480 человек.