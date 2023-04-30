Минобороны: российские военные уничтожили пункт ремонта военной техники ВСУ в Сумской области

Москва, , 15:26 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции на территории Украины поразили пункт ремонта военной техники и вооружения ВСУ. Об этом 30 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Свесса Сумской области поражён пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

Представитель ведомства добавил, что в районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) российские силы уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие потери украинских сил на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».