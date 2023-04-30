Вице-мэр Братек: Варшава использует отнятую у посольства РФ школу в собственных целях

Варшава, , 15:22 — REGNUM Власти Варшава намерены использовать отнятое у посольства России здание школы в образовательных целях. Об этом заявил вице-мэр Варшавы Томар Братек.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы намерены обратиться к воеводе Мазовецкому с просьбой передать эту собственность для образовательных целей. Таким образом, мы сможем использовать эти классы в образовательных целях», — приводит агентство РИА Новости его слова.

Братек пояснил, что после первомайских праздников в Варшаве приступят к инвентаризации здания и проверят, насколько его состояние соответствует требованиям образовательных учреждений.

«На первый взгляд оно, кажется, отвечает этим требованиям», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, утром 29 апреля полицейские и представители польских властей пришли к зданию школы при посольстве России в Варшаве и выломали там дверь, когда сотрудники российской дипмиссии не впустили их внутрь здания.

В МИД России отреагировали на инцидент и назвали вторжение на территорию школы при посольстве вопиющим нарушением Венской конвенции. Российское внешнеполитическое ведомство пообещало жёсткую реакцию со стороны Москвы.

На митинге около посольства Польши в Москве потребовали разместить в этом здании русскую школу вместо закрытой ранее в Варшаве. Поводом для митинга стало закрытие властями Польши российской школы в Варшаве.

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов, слова которого приводят журналисты, подчеркнул, что Польша является страной-русофобом.

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу после майских праздников в другом здании. Как только это всё будет организовано, отметил он, предположительно, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме.