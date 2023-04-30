Минобороны: ВС России уничтожили командный пункт 81-й бригады ВСУ

Москва, , 15:17 — REGNUM Российские войска поразили командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки в ЛНР. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики поражён командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общие потери украинских сил на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Кроме того, ВСУ потеряли 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».