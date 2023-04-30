Москва, 30 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В результате ракетного удара Вооруженных сил (ВС) РФ по 24-й мехбригаде и отряду сил специальных операций ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожено свыше 200 военнослужащих, сообщил 30 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280 — эвакуированы с ранениями различной степени тяжести», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также Конашенков сообщил об общих потерях украинских сил на донецком направлении за сутки: они превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 24 апреля сообщил, что безвозвратные потери ВСУ в зоне проведения военной спецоперации за минувшие семь дней превысили 4 тысячи человек.

Власти Украины официально признают гибель лишь 10% от этого числа военнослужащих. Министр обороны Украины Алексей Резников при этом заявлял, что число погибших военнослужащих ВСУ меньше, чем число жертв землетрясения в Турции.

Западные и российские эксперты отмечали, что Украина занижает потери по крайней мере в два раза. Так, Reuters со ссылкой на попавшие в социальные сети материалы Пентагона сообщало, что к началу 2023 года общие потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек.