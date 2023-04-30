Минобороны России: ВСУ потеряли свыше 480 человек на донецком направлении

Москва, , 15:13 — REGNUM Общие потери украинских сил на донецком направлении за сутки превысили 480 человек, включая военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. Об этом сообщил 30 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он добавил, что на донецком направлении также уничтожены 12 украинских боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Штурмовые отряды заняли четыре квартала в Артёмовске. Авиация в этом районе совершила четыре самолётовылета, а артиллерия выполнила 61 огневую задачу.

Подразделения ВСУ поражены в районах населённых пунктов Богдановка и Артёмовское в ДНР. Кроме того, ракетным ударом уничтожены свыше 200 бойцов противника в районе Константиновки, ещё примерно 280 ранены.

У посёлка Белогоровка в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Конашенков проинформировал об уничтожении 575 военнослужащих и наёмников ВСУ на донецком направлении. В частности, штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах Артёмовска. Силы «Южной» группировки войск пресекли попытки противника контратаковать из районов нескольких населённых пунктов в ДНР.